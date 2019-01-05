抄襲漫畫家蕭言中作品 行銷專家上訴改判6月徒刑

2019-01-05 16:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕知名漫畫家蕭言中不滿創作的「The Moment」系列漫畫動物角色，被自稱行銷專家的賈釗抄襲、上傳到麵包店臉書專頁，還做成收藏卡以5000元販售，民事部分已判賈須賠償蕭300萬元，臉書專頁所有權人畢女須連帶賠償其中的30萬元，目前上訴二審中；刑事部分，賈釗一審被判刑8月，他不服上訴，智慧財產法院日前改判他有期徒刑6月，每日得易科罰金2000元，共得易科36萬元，可上訴。

蕭言中指控，2013年8月在中國北京舉辦「The Moment蕭言中作品展」，展出漫畫有諸多動物角色，也是他首次以手指在平板電腦創作角色，但賈釗未經同意及授權，竟在電腦以滑鼠重繪、臨摹，僅稍作局部修飾，並將他撰寫的文字創作，改寫組成一篇「The Mouse」系列廣告廣告文案，貼在「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」臉書專頁，搭配賈釗個人照。此外，賈釗還將抄襲的動物角色，印製成可著色的餐巾紙，在台南市一間書店供顧客使用，並將畫作裱框展覽，另印製成收藏卡，每張要價5000 元，已嚴重侵權。

賈釗上訴表示，曾與蕭言中合作，獲得蕭授權行銷「 The Moment」系列動物角色漫畫，強調是以模仿手法改作「The Mouse」系列動物角色漫畫而非重製，2015年在「Angel Talk法國軟式麵包店」所販售的商品與蕭言中的作品並無任何關聯，該店臉書粉絲團張貼「狗」、「馬」等圖片，是在推廣行銷蕭言中作品，並非推銷Angel Talk法國軟式麵包店產品，他誤認與蕭仍有合作關係而改作，並無惡意，希望能與蕭言中和解。

法官認為，經查對比蕭言中、賈釗兩人繪製的「The Moment」及「The Mouse」，二者所描繪圖樣均為「貓」、「狗」、「馬」，描繪線條粗細、轉折、走向、大小幅度及各部位比例等整體佈局構造，已實質近似，且賈的繪製方式令人「一望即知」與蕭言中採相同手法創作，賈釗於警詢時也承認所繪製的「The Mouse」系列「貓」、「狗」、「馬」圖樣，是參考蕭言中的作品所作成，因此不採信賈釗改作之說。

但法官考量賈釗多次表達想跟蕭和解之意，侵權期間不算太長且已撤下，認為本案屬私人間的財產權犯罪，尚無令賈入監服刑的必要，因此改判他有期徒刑6個月，得易科罰金36萬元。

http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1417438 資料照

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