中山警爆歷任所長收賄包庇色情業 2警聲押2警交保

2019-01-03 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦台北市中山警分局官警包庇色情案，掌握多位歷任中山一派出所長按月向業者收賄，去年發動兩波搜索，並起訴中山一派出所前所長林崇成等10名官警後，昨天發動第3波搜索，約談4名官警及2名酒店業者。檢方複訊後，深夜將中山警備隊巡佐莊琦良、中山二派出所巡佐黃榮賢聲押禁見；曾任中山一派出所長的現任松山分局防治組長劉昌祺、現任大安分局勤指中心主任楊文振各以250萬、100萬交保，業者楊榮坤、李政忠則諭令各50萬交保。

昨遭搜索約談的楊文振、劉昌祺，2人分別在2011、2014年擔任中一所長，另2警莊琦良、黃榮賢都曾在中一所服務，被檢舉是楊、劉擔任中一所長時的白手套。

檢調追查，4警涉與轄內「星光閃閃」、「夜王」2間酒店的李姓、楊姓負責人勾結，由管區警員按月收規費4萬元，遇3節加倍到8萬元，錢交給莊、黃清點，再上繳所長，警方則以通風報信或減少臨檢等包庇業者仲介賣淫。

檢調先於2017年查獲「立邦酒店」勾結人蛇，媒介東南亞、中國女子來台賣淫，擴大查出「曉」酒店業者巫蕙玲自2004年起，請酒商鮑銘璞牽線，13年來行賄「21警勤區」官警780萬元。

檢調去年展開2波行動，聲押時任所長林崇成等10名官警及2名業者，去年7月偵結時，林崇成等7官警不認罪，遭檢方起訴後求處重刑；檢調另根據3名員警污點證人的證詞，掌握楊文振等4人涉案，昨發動第3波偵查行動。

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