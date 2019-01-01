孩子不像我！他養女3年驗DNA才知戴綠帽

2019-01-01 14:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名陳姓女子被夫指控婚後常外宿，也不照顧女兒，陳夫起疑又覺得3歲女兒越來越不像自己，偷偷去驗DNA，才驚知女兒不是他的種，害他深受打擊，去年3月夫妻簽字離婚，新北地院日前判陳女須賠償20萬9千餘元的撫養費，可上訴。

陳夫指控，2013年與前妻結婚，婚後兩人常吵架，妻子動輒離家出走並揚言離婚，棄小孩於不顧，因此平日都是他跟母親照顧女兒，但女兒3歲多時，他發現女兒與他越長越不像，加上妻子對婚姻與小孩教養漠不關心而心生疑慮，將他的毛髮與女兒唾液拿去驗DNA，才發現女兒不是他親生的，依主計處公佈「平均每人月消費支出」做為計算基準，向陳女求償88萬餘元撫養金及50萬元精神慰撫金。

陳女則稱，小孩尿布、奶粉、衣服、鞋子都是她買的，前夫平日收入不多，收入多花費在改裝機車，沒錢也會伸手向她拿錢，且她也不知道女兒並非是前夫親生，直到對方拿出DNA報告始得知，要求駁回聲請。

法官認為，因女童由奶奶自行在家看顧，支出較低應以六成數額計算，另扣出請另的育嬰津貼11萬元，期間撫養小孩費應為41萬餘元，並依雙方家屬證詞，認為兩人結婚期間，陳夫雖將補貼費用交給其母，但也有部分來自前妻，認定兩人撫養女兒費用仍共同支出，因此認為陳女應負擔20萬9千餘元，精神慰撫金部分則因無證據證明陳女早已知悉小孩非前夫所生，因此予以駁回。

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