「老司機」有交代 酒店嗨玩記得2關鍵字自保

2019-01-01 05:58

〔記者王捷／台南報導〕跨年連假有部分消費者會到酒店玩，台南傳出吳姓賣菜郎付錢玩酒店妹，卻疑似遭仙人跳，挨告妨害性自主，被判3年6個月徒刑，一名老司機強調，到酒店玩要帶小姐睡，一定要透過幹部，另外還要記得「勾」、「秀」2個關鍵字自保才安全。

正常的酒店小姐大多不會接受性交易，但仍有部分酒客誤解，只要花錢帶出場、私下跟酒店妹「喬」，就能上床；「老司機」強調，在酒店術語中會以「秀」或是「舞」來稱呼性交易，但桃色交易千萬別跟酒店妹私下喬，小心遭反咬性侵，勒索高額和解金。

最好的方式是找熟人向酒店幹部問，有沒有「可以秀」或是「掛功能」的小姐，帶小姐出場俗稱「勾」，準備雲雨前要確定幹部是否有紀錄「勾、秀」兩個關鍵字自保。

警方指出，酒店經紀人、小姐聯合詐酒客的案例很多，多數發生在酒店妹身上的性侵案疑點都很多，不過性侵案由於案發時都是一對一的密室情況，因此難有科學證據證明當下發生的性行為到底是合意性交，還是妨害性自主。

老司機則說，到酒店帶小姐出場或是與小姐性交易，先找酒店幹部安排可以出場的小姐，而且要確定幹部有紀錄小姐出場，而且出場是與客人性交易，通常紀錄的關鍵字會寫「勾」、「秀」兩個字，或是直接寫「勾3秀6」意思是勾出場3小時、性交易6000元，加起來是1萬2，總之別抱持撿便宜的心態私下找小姐喬，否則可能會吃悶虧。

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