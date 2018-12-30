中國漁船假避風真越界捕魚 我連3天掃蕩水砲強勢驅離

2018-12-30 13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船以避風為名，卻行作業之實，並群聚包圍澎湖東西吉嶼長達3天，海巡署艦隊分署昨日先行調派2000噸級台南艦抵澎馳援後，今日再度調動澎湖艦及PP-10066艇出海，掃蕩北海姑婆嶼停留的中國漁船，已驅離15艘中國漁船。

連日來海象惡劣，澎湖外海出現高達11級風浪，中國漁船侵入南方國家公園海域，甚至靠近澎湖本島小門嶼，由於中國漁船不只下錨避風，還傳出在南方四島珊瑚礁海域及西嶼內海3海浬作業，引發民情憤怒，縣長賴峰偉及立委楊曜都相當關心，但澎湖海巡隊巡防艇因風浪太大無法出海驅離。

海巡署艦隊分署昨日下午先行調派2000噸台南艦，從高雄港啟航馳援，深夜抵達東、西吉海域，立即用水砲強勢驅離，將滯留中國漁船全數驅離。今日海象降1級，陣風為10級，澎湖海巡隊再調派澎湖艦及PP-10066艇結合台南艦，前往東、西吉及姑婆嶼海域執行威力掃蕩，截至目前計驅離15艘越界中國漁船，澎湖艦及台南艦持續於東、西吉等重點海域戌守。

由於每年東北季風海象惡劣之際，中國漁船就大舉入侵，對於澎湖離島形成包圍之勢，引發離島居民不安，因此有網友建議海巡署冬季應加派大型艦艇駐守澎湖，甚至噸位數較大的海軍軍艦應接手捍衛主權勤務，並仿效印尼查緝越界漁船炸沉作魚礁的執法手段；更有網友直接要求政府應直接與中國協商，禁止中國漁船越界，才能達到根本解決問題之道。

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