辦公室「全裸交疊呻吟」 房仲偷吃小三辯：只是在洗澡

2018-12-29 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名莊姓男房仲結婚10年，莊妻於去年發現，莊男與同事劉女在辦公室內「全裸交疊」，提告2人通姦。法官因無明確性交證據不起訴2人，民事部分，判莊男、劉女連帶賠償莊妻30萬元。

綜合報導指出，莊妻2008年與莊男結婚，兩人育有一女。莊妻在去年懷疑丈夫偷吃，遂聘請徵信社調查；去年10月間，莊妻與徵信社人員前往丈夫辦公室時，聽到辦公室內傳出呻吟聲，闖入後直擊丈夫與劉女兩人全裸、身體交疊躺在行軍床上。莊妻氣得拿出手機拍照，丈夫馬上勸阻「不要再拍」，劉女則是嚇到躲在角落。

報導表示，莊妻對2人提告侵害配偶權，請求2人連帶賠償80萬元。莊男和劉女則辯解，當天兩人外出跑業務時，因下雨淋濕才會回辦公室洗澡，當時劉女先洗，莊男則將濕衣服脫下，準備吹乾，劉女洗好澡打算出來穿衣服時，就被莊妻直擊到全裸的畫面，並辯稱兩人沒在床上交疊。

報導稱，法官判定莊妻在事發當時拍的照片，無法作為性交證據而不起訴2人，但莊男、劉女確實裸體共處一室，已逾越一般男女正常社交範圍，認定2人侵害莊妻配偶權，判莊男、劉女連帶賠償30萬元，可上訴。

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