翁啟惠一審無罪 本土社團籲檢方勿再上訴

2018-12-28 18:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕中研院前院長翁啟惠因浩鼎案遭起訴，士林地院經過兩年多審理今宣判翁啟惠無罪。多個台灣社團代表今召開記者會，宣布共組「搶救台灣國寶聯盟」，呼籲檢察官別再上訴、放生技界一條生路，並盼翁啟惠能回歸學術研究，繼續推進台灣生技業。

台灣社、台灣北社、台灣東社、台灣教師聯盟、台灣關懷中國人權聯盟等多個本土社團代表今共同召開記者會。

東社社長余文儀說，檢察官起訴的理由連法官都質疑，這種無理無據的起訴，不僅傷害台灣公理正義，也阻礙台灣生技發展，誠懇呼籲檢察官適可而止；余文儀並說，過去與總統見面時，曾向她提起翁啟惠案件，不過當時蔡總統說，「台灣司法有七成都是藍的」，她也沒辦法，余並呼籲正副總統應對本案表示自身立場。

台灣北社秘書長潘威佑則說，此案顯示台灣的技轉受到限制，政府若要司法改革，就應該拿出魄力，「這類醜陋的陷害，到底還要持續多久？」盼翁能回到實驗室、司法就此畫下句點。

台灣社社長張葉森強調，翁啟惠是諾貝爾獎的有利競爭者，但檢察官專業不足、執意起訴翁啟惠，對原本是台灣之光的翁啟惠非常不公平，盼檢察官不要烏龍、別再繼續上訴。

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