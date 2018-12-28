被控違法使用「太平洋」商標 SOGO董座判無罪

2018-12-28 12:53

〔記者張文川／台北報導〕遠東集團於2002年入主太平洋SOGO百貨，但太平洋建設創辦人章民強認為「太平洋PACIFIC」是章家商標，SOGO百貨卻違法使用提告，台北地檢署依違反商標法起訴已更名為遠東SOGO的董事長黃晴雯、分公司董事長汪郭鼎松；台北地院今宣判，黃晴雯、郭鼎松皆無罪。可上訴。

台北地檢署去年12月起訴指出，太平洋建設創辦人章民強，16年前被迫退出太平洋SOGO百貨經營權後，對於「太平洋PACIFIC」的商標被後手使用一直耿耿於懷，2014年10月間，向經濟部智慧財產局提起商標評定，智財局認為兩者商標近似，容易造成民眾混淆，要求太平洋SOGO撤銷「太平洋」字樣商標。

太平洋SOGO百貨不服，向智財局提起訴願，智財局於2015年仍做出維持原處分決定，太平洋SOGO百貨不服，改向行政法院提起訴訟，去年最高行政法院判決SOGO百貨敗訴確定。

判決確定後，章民強認為SOGO百貨明知「太平洋PACIFIC」是章家的商標，卻仍舊使用，控告SOGO總公司董事長黃晴雯、分公司董事長汪郭鼎松違反商標法，北檢去年12月將兩人起訴。

台北地院審理近一年，今天判黃晴雯、郭鼎松2人都無罪。判決理由目前尚未公布。

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