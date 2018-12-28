中檢研發「緝毒戰警機器人」 通報壓制網路毒源

2018-12-28 12:18

［記者楊政郡／台中報導］ 台中地檢署自行研發「緝毒戰警機器人」程式，是一套「網路智能偵蒐程式」，這機器人執行4天，已主動偵收通報超過400通可疑販毒資訊，透過檢警過濾及偵查，查獲17名藥頭，羈押12人，收容1名少年，扣案各級毒品（含海洛因、安非他命、大麻、K他命、毒咖啡包、G水）達5公斤以上，成果相當驚人。

這套「緝毒戰警機器人」程式，讓所有想在網路上販毒的藥頭小心了！自動偵蒐程式只要滲進任何遊戲網站、APP、聊天室、社群網站等等，即可進行24小時無人偵蒐，程式會自動偵搜「關鍵字」（隨藥頭用語習慣，可隨時進行更改，如糖、吃糖、泡水車、果、哈等等），一旦機器人找到出現關鍵字，程式會自動擷圖然後傳訊給轄區員警，再由員警進行釣魚式行蒐，過濾是否真為販毒行為。

有據台中地檢署統計，程式設計完成後，該署進行4天的測試，竟然就主動寄出400通販毒訊息，透過員警過濾分析，同步4天期間內，共查獲17名在網路販毒的藥頭，向法院聲請羈押12人獲准，收容1名少年，另扣案各級毒品（含海洛因、安非他命、大麻、K他命、毒咖啡包、G水）達5公斤以上，平均1天就查獲4名藥頭。更發現有毒販以麵粉當毒品販售。

台中檢察分署「台中區區域聯防緝毒辦公室」擬定「平安夜網路緝毒行動專案」，中檢由洪佳業、柯學航等13名檢察官組成專責查緝小組，這4天透過「緝毒戰警機器人」程式，指揮台中市政府警察局、保三總隊第一大隊等各地警察機關，執行高密度網路毒品查緝，還給民眾真正「平安夜」。

主任檢察官卓俊忠說，他們不怕藥頭隨時換「代號」（毒品暗語），程式也會隨時變更偵蒐代號，他們會緊盯常被利用為販毒毒品的網站、APP群組，發現「代號」出現，由檢警立即研擬查緝行動，快速壓制網路毒源。

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