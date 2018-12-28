驚！陌生男敲車窗借「火」 手上竟拿刀！

2018-12-28 10:26

〔記者黃建華／高雄報導〕真是虛驚一場！高雄昨晚有民眾駕車停在美術館青海路跟美術東二路交叉口，遭陌生男子敲車窗說要借火，民眾表示不抽菸沒打火機，該男離去時卻被發現手上疑似有刀，民眾緊急向警方報案，並PO網到臉書「爆料公社」，鼓山分局立刻在附近搜尋，不久傳出附近社區有醉漢鬧事，警方趕抵赫見醉漢就是疑似持刀借火的卓姓男子，一查發現他是台中地檢署發布的通緝犯，將他逮捕歸案。

鼓山分局龍華派出所昨日晚間接獲民眾報案，表示晚間7點40分左右在高雄市鼓山區美術東二路與青海路口咖啡店旁，有一名怪異男子拍打報案人車窗稱要借打火機，報案人感覺男子行徑怪異而未開窗，並表示沒有打火機，男子悻悻然離去時，報案人才發現男子手上疑似持有刀子，事後擷取行車紀錄器影片向警方報案。

員警接獲報案後，依據行車紀錄器影片中男子特徵，在案發現場周遭展開搜尋，8點50分左右，獲報在美術南三路的社區內有酒醉鬧事案，員警迅速到場發現酒醉鬧事的就是稍早在咖啡店前疑似持刀向人借打火機的男子，經查證該男子身分，發現卓男（32歲）因偽證案遭台中地檢署通緝在案，當場將卓男逮捕。

卓男被逮捕時渾身酒味，聲稱「不記得有持刀在路上向人借打火機」，員警在卓男住處亦未發現有類似小刀，不排除卓男酒後隨意丟棄，因卓男向報案人借打火機時未亮出刀械或有攻擊、示威之行為，尚難構成刑法恐嚇罪嫌，僅將被通緝的卓男逮捕解送檢方歸案。

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