鬧翻？鈕承澤最佳軍師胡原龍 今突赴北檢解除委任

2018-12-28 09:51

〔記者錢利忠／台北報導〕52歲導演鈕承澤因被女助理指控性侵，本月10日被台北地檢署傳喚出庭，他庭訊後在多年好友的律師胡原龍陪同下表示：「可能因為我是個笨男人，所以迄今單身」，並稱他很喜歡對方，可能是彼此認知不同產生誤判，試圖將性侵案件導向是男女追求過程中出現的誤會；未料，鈕承澤委任胡原龍打官司不到1個月，兩人就傳出拆夥，胡原龍今早已到北檢解除委任。

胡原龍今天表示，當初是在半夜臨時接到鈕承澤的電話，才匆忙接受委任，但他在過年前的既定工作非常多，接下鈕承澤被控性侵的案子後，會排擠到其他原定的工作，他在鈕承澤最困難的時候，陪他走過那一段，為了不要耽誤到鈕承澤後續官司進度，他才解除鈕承澤案的委任。

胡原龍指出，為了避免媒體發現，他特意挑在元旦連假放假前，2018年的最後一個工作日，一早就到北檢聲請解除委任，不料還是被眼尖的記者撞見，他在這個時間點解除委任，對鈕承澤本身及案件沒有太大的不利。

被問到是否與鈕承澤意見不合、吵架？胡原龍強調，絕對沒有，但案件細節就不方便多說。據悉，上星期胡原龍才與鈕承澤碰面討論案件進度，平日則多是鈕承澤的弟弟與胡原龍進行橫向聯繫。

案件曝光後鈕承澤一度神隱，自囚2天，連警方都找不到他，後來胡原龍的安排及勸說下，鈕承澤才現身赴訊，當時胡原龍還親赴台北市警局大安分局替鈕承澤請假，他透露自己與鈕承澤是熟識40年的朋友，兩人都唸靜心小學，以前坐同一班公車去學校，接到鈕承澤的電話後赴鈕家了解狀況，他給鈕承澤8個字：「勇敢面對、絕不逃避」，要鈕承澤勇於面對一切。

未料，被外界視為鈕承澤最佳軍師的胡原龍，今早卻突然赴北檢聲請解除鈕承澤案的委任，被媒體追問是否與鈕承澤有意見不合等諸多問題，胡原龍僅微笑未透露細節，留給外界想像空間。

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