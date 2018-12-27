男子抽菸騎車引警攔查 不但無照還有把武士刀

2018-12-27 16:48

［記者陳恩惠／台北報導］新北市24歲顧姓男子，晚間騎車返家途中，一路邊抽菸邊嚼食檳榔，遇台北市保安大隊員警在文山區木柵路與秀明路口路檢，於是將他攔下並規勸行車安全，意外發現顧男已被吊扣駕照，置物箱內還有把小武士刀，由於刀刃已開鋒，屬於管制刀械，雖然顧男屢屢求情，訊後仍得依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

北市保大說，第一中隊小隊長高志仁、林宏偉率4名員警，上週五（21日）晚間9時餘，在北市文山區木柵路與秀明路口執行路檢勤務時，發現顧姓騎士邊抽菸、嚼檳榔，基於行車安全的顧慮，將顧某攔下規勸。

清查騎士身分時，赫然發現顧某今年3月間因涉嫌酒後駕車被查獲，當時即遭吊扣駕照，竟然還敢無照騎車，盤查時，顧某提及上個月因為攻擊警察，涉嫌妨害公務的案件仍在調查，還主動告知，機車置物箱內有把刀械，並同意讓警方查看，當場起出1把刀刃已開鋒的小武士刀。

顧某說，這把小武士刀是菸友送給他的，為了自衛防身，他才會隨身攜帶，並沒有傷人或其他非法的意圖，更對自己隨身攜帶管制刀械的行為觸法感到訝異，當場希望警方能網開一面讓他走。

但警方查證，顧某持有的小武士刀已經開鋒，具有相當的殺傷力，符合「槍砲彈藥刀械管制條例」第4及15條的規定，可處2年以下有期徒刑，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/