告知新人拖薪被炒 老闆不給遣散費還酸他

2018-12-26 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕一名黃姓男子今（26日）發文訴苦，日前向新人提及公司可能會拖欠薪資，慘遭老闆開除，「（老闆說）薪水也不過慢幾天而已，你就因為這樣而生氣，而誠實跟新人講嗎？」男子不但沒領遣散費，還在老闆雙目緊盯下狼狽打包走人。網友們留言安慰，「這公司應該快倒了，你早點走也好」、「（到）勞工局檢舉，（向資方）要求拿非自願離職單跟資遣費」。

黃男今在《爆料公社》表示，上個月（11月）5號如期收到薪水，本月卻晚5天發薪，害他無法如期繳費，遭銀行扣滯納金。他24日反映希望能按時領薪，老闆說如期支付薪水的事「之後再研究」，至於被銀行罰錢是黃自己的問題。

昨天（25日）新進員工問公司何時發薪，黃男答「是每月5號支薪，但不見得會順利拿到。」今天新員工未到班，同事告發黃曾與新人談薪資拖延的事，黃男因而遭老闆斥「你講每月5號就好，為何你要講『不見得會拿到』？」並立刻被解雇。

網友們留言表示，一年以上資遣需要提前10天通報，且資方有義務提供非自願離職證明和資遣費，勸黃男找勞工局協助；也有人認為，職場上不必太誠實，又不是小孩子了，應該知道哪些話不該說；另有民眾詢問公司名稱，黃則回應，「有黑道的關係，我不能說」。

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