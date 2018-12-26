看到爸爸叫學長！ 台東成功警分局出現父子檔

2018-12-26 22:46

［記者陳賢義／台東報導］警大和警專畢業生及全國統調人員10月間分發報到，成功警分局的22位生力軍中，恰巧出現了一對父子檔，派任新豐派出所的警員王偉安，是都蘭派出所屢破刑案有功的優秀警員王正義之子，父子攜手拚治安，薪火相傳美談。

王正義1992年調派成功分局服務，從警30年期間屢破刑案，更是縣警局好人好事績優員警的表揚常客，日前中午執行巡邏勤務，還眼尖發現毒蟲同車上路，當場人毒俱獲。

「好好教！嚴厲的教！」從警兒返鄉服務，王正義不循私，商請同僚用更高的標準來交付任務。「爸爸變學長」王偉安笑稱基於職場倫理，在工作中看到爸爸還是會叫學長的啦！

虎父無犬子！王偉安從警資歷雖然只有3年，但同樣也曾在巡邏勤務中眼尖發現毒蟲，調派成功分局服務，不只在防制酒後駕車勤務上表現良好，為民服務工作也頗有斬獲。成功警分局長方秋梅表示，父子檔在同分局服務的機緣十分罕見，王正義平時工作認真負責，表現優異，期勉王偉安能向父親看齊，父子倆共同聯手守護家鄉。

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