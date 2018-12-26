角逐彰化縣二林鎮長失利曾萬火 涉賄被判5年

2018-12-26 13:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕得不償失！本屆角逐彰化縣二林鎮長失利的曾萬火，選前被控涉嫌現金買票，經檢方提起公訴，該案審理終結，今天曾萬火（68歲）被判5年有期徒刑，褫奪公權6年。

二林鎮長選舉本屆上演「三腳督」的戲碼，選將分別是縣議員轉戰的陳光輝、前二林鎮農會總幹事蔡詩傑、中小企業主退休的曾萬火，惟曾萬火在選前就被查獲透過樁腳以3000元對選民買票，但此案完全沒有對他產生影響，最後他拿下9千725票，而當選的蔡詩傑拿下1萬131票，第三名的陳光輝獲得9千53票。

選舉期間曾萬火一直被羈押在看守所，直到此案宣判後，他才獲得交保。

判決書指出，曾萬火為求當選，在9月28日當天，把準備好的每包3000元，共7包紅包交給曾任萬合里長的陳瓊林，再由陳發送給5位選民。

曾萬火辯稱這是「勞務報酬」，他是透過陳瓊林找工人來插旗子、發文宣，但法官反問他，「為什麼找來的工人都是7,80歲的老弱殘兵，還有人罹嚴重的帕金森氏症，這不符合常理。」

曾萬火堅稱，他只是把錢交給陳，由他去張羅插旗和文宣工作，這絕未違反選罷法。

但收錢的選民都供稱，陳在交付紅包時都有交待要支持曾萬火，還私下塞紅包。

法官表示，如果是工錢，何需用紅包袋裝，曾萬火飾詞詨賴，犯後毫無悔意，因此判處5年徒刑，至於陳瓊林則被判4年6月徒刑。

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