1票70萬！拚竹北市代會主席涉賄選 田耕豪450萬交保

2018-12-25 22:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察長徐錫祥23日中午於檢察官廖啟村婚宴中，接獲線報指稱，時為竹北市代表會副主席的田耕豪涉嫌以70萬元買票計畫選主席，徐錫祥立即指揮檢察官火速率警調組成專案小組搜索偵辦，檢察官邱志平23日起，連續3天假日不停歇，指揮專案小組查獲田耕豪為當選主席，以現金賄選其他當選市民代表，合計拘提1人、傳喚10人 、搜索7處、扣得現金20萬、自動繳回犯罪所得140萬元 。檢察官諭知交保3人、向新竹地院聲請羈押禁見3人。

新竹地院晚間10點裁定田耕豪450萬、其叔叔280萬、巫姓助理30萬元交保候傳，檢方正漏夜研究是否提起抗告。

新竹地檢署23日接獲檢舉，新竹縣竹北市民代表當選人田耕豪25日透過叔叔或助理，以每人70萬元代價行賄數名市民代表當選人，尋求支持他選市代表會主席，田耕豪甚至對未表態支持者出言恐嚇，如果他未當選主席，就「準備吃子彈」等語。

檢察長徐錫祥23日中午在檢察官廖啟村婚宴中得知檢舉內容，立即與參與婚宴的選舉執行秘書陳玉華主任檢察官、邱志平檢察官討論，責成邱志平指揮新竹縣調查站、新竹縣警局刑大及竹北分局、新竹市調查站組成專案小組，停止休假，立即發動搜索，同時傳訊相關人等10人，拘提田耕豪到案。

檢察官訊後認為，田耕豪、其叔與巫姓助理犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，而向新竹地方法院聲請羈押。另諭知交保3人，其中含1名市民代表當選人、搜索扣得現金20萬元、自動繳回犯罪所得共140萬元。

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