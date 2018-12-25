諷刺！曾獲警英獎、揮拳揍毒蟲 警竟淪毒販…

2018-12-25 19:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕在網路上賣大麻毒品，而被「自己人」抓到的毒販陳丕為，不但是台中市警局六分局西屯派出所警員，更是任職僅1年多就得到俗稱「警英獎」的警察菁英獎；他和同仁查緝毒蟲也相當英勇，2016年11月間，攔檢駕駛賓士車、前科累累的鄭姓男子，被撞得翻滾一圈落地；而他今年7月攔查酒駕且有毒品前科的溫姓男子被撞傷，氣得連揮4拳揍溫男，遭民眾拍下投訴媒體，網路卻一面倒，支持陳丕為揮拳揍溫姓毒嫌，諷刺的是，他曾經揍毒嫌，自己卻因販毒罪羈押。

陳丕為被撞飛一案，是2016年11月3日，剛當警察不久的他，與同事在台中市攔查駕駛租來賓士車的鄭姓男子，他卻被撞飛，跌落地面翻滾一圈，身上多次擦傷，同袍趁路上壅塞，鄭男賓士車卡在車陣時，掏槍喝令鄭男下車，於車內查獲毒品，陳員也因表現英勇，去年（2017年）獲得「警英獎」。

至於他揍毒蟲，是今年7月29日，他與同袍攔查酒駕溫姓男子，不料，33歲溫男竟騎機車撞傷陳員，陳員奮不顧身攔下溫男，發現他毒品前科，氣得怒罵髒話，揮拳痛揍溫嫌4拳；過程被民眾拍下，投訴媒體，譴責警方施用暴力，不過，六分局當時反駁說，陳員確實有肢體動作，但因當時被撞傷，拉扯動作比較大，並未揮拳打人，至於民眾拍到的揮拳畫面，角度是由上而下，才會看似揮拳。

網友則是一面倒，支持或認同陳員揮拳之舉，部分網友直呼「很療鬱」，「為何不用力打？」多位網友認為，警察（陳員）被撞傷而有情緒之舉，揍的又是違法的毒蟲，值得原諒，不過，事隔不到半年，曾揮拳揍毒蟲的陳員，卻因販毒而羈押，顯得格外諷刺與荒唐。

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