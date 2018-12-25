曾打毒蟲卻上網賣大麻！績優警被學長抓 2大過免職

2018-12-25 16:42

首次上稿：15:19

更新時間：16:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕是愚蠢還是白目？今年7月曾揮拳打毒蟲的員警，竟上網販毒！台中市警局二分局與六分局在網路上發現，有人於網路以4000元台幣販售大麻毒品，假裝是買家，於六分西屯派出所附近「面交」時，詫異發現竟是「自己人」，是資歷僅2年但曾獲警察菁英獎的六分局西屯派出所員警陳丕為，見到「自己人」來抓他，他一臉錯愕，坦承說「就是我賣的」，他宣稱是好奇，在國外一個大麻討論論壇中購得，他只吸一次，認為滋味不如預期，想丟棄又可惜，遂於同一網站轉售剩餘大麻，警方查扣大麻6.4公克，記兩大過免職，法院則裁定羈押。

中市警局多人連帶懲處

六分局偵查隊強調，此一販毒案是六分局與二分局一起偵破，雖然是「面交」時，才察覺毒販是警察，但屬於警察「自清」案件，全案依法法辦，並未袒護自己人，中市警局並連帶懲處相關人員，西屯所所長記過兩次，調離主管職務，分局長記過一次，副分局長與督察組長申誡兩次，副所長記過一次，駐區督察申誡兩次，查勤區記過一次。

調查顯示，六分局與二分局在國外一個大麻討論的論壇中，發現陳丕為用化名帳號販售大麻，索價4000元台幣，遂透過論壇與他約定「面交」，本月23日傍晚於西屯路旁，亦即西屯派出所附近「面交」，偵查隊員警看到他，立即驚呼「這是自己人啊？」陳員見到「買家」是自己的學長，錯愕得講出不話，在人贓俱獲之下，他沒有求饒，也沒狡辯，很快就承認「就是我賣的」。

陳員說，他因好奇而到論壇上，見到有一位賣家賣大麻，遂好奇購買，此論壇雖建立於國外，但賣家是台灣人，他收到大麻後嘗試吸食一次，卻頗為後悔，認為滋味不如預期美妙，丟棄又覺得可惜，遂把剩餘大麻（6.4公克）轉售，但他並未說明，當時購買的重量與價格。

警方認為他「愚蠢又白目」，難道不知道警察會上網（俗稱網路巡邏）查看販毒訊息嗎？陳員對此並未詳細解釋，警方懷疑他可能認為論壇建立於國外，台灣警察不會去查看，卻不知台灣警察不但會去查看，還會注意是否有來自台灣的買賣訊息，目前警方仍在調查上手，全案依毒品危害防制條例法辦，檢方聲請羈押獲准。

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