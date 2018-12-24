北市長選舉無效首開庭 丁守中：不是為了個人勝負

2018-12-24 10:12

〔記者黃捷／台北報導〕今年台北市長選舉丁守中小輸柯文哲3254票，丁聲請台北地院驗票，結果還多輸313票，進而提起選舉無效之訴。台北地院今首開庭，丁守中庭前表示，當天投票時間多了將近一半，投票率卻只有65%，顯示很多人都沒辦法投票，「我們一切交給司法，有信心會還給我們公道」。

丁守中表示，提起選舉無效之訴，不是為了個人選舉勝負，主要有3個目的，第一，是為了徹底檢討目前的選罷法及公投法，是否欠缺明確規範，以及檢討選務機關應該有的公平、公正角色。

丁守中接著說，第二是為了防止今後再發生中選會、地方選委會，藉著本身職權運用，違法操縱選務，影響選舉結果；第三則是防止今後再發生邊開票、邊投票，嚴重影響選舉公正、公共信用這種荒謬的現象。

丁守中並指，全世界都沒有邊開票、邊投票的情況，本次選舉延長將近50%時間，除了原本的早上8點到下午4點這8小時，還多延長3小時46分鐘，這種情況嚴重影響選舉的公正及公共信用；那天天氣非常好，過去正常投票時間投票率都超過7成，那天加了將近一半的時間，投票率卻只有65%，顯示很多人不耐久站，沒有去投票，或是沒有辦法投票。

丁守中最後說，就他所知，有很多民眾願意出來作證，包括基層里長在內，都發現4點以後很多投開票所沒有在管制人數，也沒有警察管制排隊的人，到了5、6點鐘仍一直有人插隊，到7點46分才全部投完，嚴重違法，一切將交給司法，「我們信心會還給公道」。

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