北市公寓女子死逾3週 貴賓狗伴屍、啃咬…

2018-12-23 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市中山區中山北路2段65巷內一處公寓昨傳出濃濃臭味，週邊鄰居在晚間10點左右通報警方，警方到場後打開公寓窗戶，發現屋內一名女子燒炭輕生死亡多時，現場還有一隻紅貴賓犬，女子臉部遭啃咬，疑似為貴賓犬所為，詳細輕生原因仍待調查。

根據《蘋果日報》報導，鄰居指出，死亡的是一名42歲的杜姓女子，平常一人獨居在此，一個月前杜女曾試圖燒炭輕生，但因觸動警報器，警消破門後阻止憾事。自上次輕生未果後，杜女都沒有出門，這幾天更散發出濃濃臭味，才通知警消到場處理。

警消到場後發現大門被反鎖，便從二樓破窗進入，發現杜女陳屍在一樓浴室內，旁邊還有一隻貴賓犬，而杜女臉部有啃咬痕跡，研判可能是貴賓犬飢餓難耐，啃食主人屍體，不過也有警員透露，貴賓犬可能是因為主人倒下，試圖喚醒主人才會朝她臉部啃咬，倖存的貴賓犬則由家屬領回

警方調查，杜女死亡時間可能超過3週，雖無身體疾病，家屬透露，杜女平常有使用助眠藥習慣，警方在現場也找到相關藥物，且杜女已積欠房東8萬多元的房租未付，懷疑杜女可能因財務狀況不佳才輕生，案發現場未發現遺書、無打鬥痕跡，已排除外力介入，詳細的輕生原因仍待釐清。

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