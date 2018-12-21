公布鹹濕騷擾私訊！網紅空姐泣訴：成為網友洩慾工具

2018-12-21 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕張姓網紅空姐6個月前爆出偷吃事件，丈夫公開性愛影片與鹹濕對話，鬧得沸沸揚揚。事件曝光後，張女回應表示承認錯誤，但指控「事出必有因」，痛訴丈夫的暴力行為；她接受媒體採訪時更泣訴，事發後不斷受到網友辱罵，甚至將她視為洩慾工具，時常收到約砲私訊，甚至電話騷擾，而家人更因此事遭到波擊，令她十分抱歉。

根據《三立》報導，張姓網紅空姐婚外情爆發後，臉書、IG等社群網站都遭網友灌爆，被迫關閉。更有許多網友認為她「思想開放」，以私訊約砲，或者傳送「我好想舔妳喔，我好想舔妳那裡喔」、「約砲，我絕對不輸你的小王」、「老二大根一點的比較爽，考慮一下我」等不堪入目的鹹濕私訊。

除了騷擾訊息外，空姐也表示自己不停接到騷擾電話，在受訪時向記者透露「一個晚上就能接到30通」，不是沒出聲，就是講「妳老公沒辦法滿足你的，我可以滿足你」等下流詞語，令她身心俱疲，也非常害怕，精神近乎崩潰。

除了自己被騷擾之外，她也表示在事發過後，身邊親友也遭波及，老公不斷傳訊息給她的友人質問「你還要跟她當朋友嗎？」更傳訊息騷擾家人，用難聽的詞語將空姐辱罵一通，從姊姊到遠房親戚都不放過，讓她哽咽表示，對身邊親友感到非常抱歉。

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