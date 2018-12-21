稱小女友對性事頗成熟 男大生聽見「不要」硬上判賠100萬

2018-12-21 19:54

〔記者楊國文／台北報導〕蕭姓男大生帶16歲高中女網友小咪（化名）到旅社嘿咻，小咪指控她大喊「不要」，拚命拒絕，仍遭性侵，提告並求償300萬元，蕭男堅稱小咪說「不要」，應是「害羞」，並稱「她對性事頗為成熟，並非被害人」，造成她二度傷害，刑事部份，高等法院日前依強制性交罪判蕭男3年6月，民事部份，高院認為蕭男犯行重大，今判賠100萬元定讞。

判決指出，蕭姓男大生2015年初透過臉書認識女高中生小咪，兩人多次約會後成為男女朋友。2016年5月間傍晚，蕭男和小咪約會完用餐後，以「累了」為由帶她到新北市一家旅社「休息」，小咪以為是真的要「休息」，不疑有他，和蕭男一同前往。

沒想到，一進旅社房間後，蕭男不理會小咪拚命抵抗、捶打他，仍將他性侵得逞。小咪返家後告將母親，並提出告訴，民事部份則求償300萬元。

一審認為蕭男一時「意志不堅」，才性侵小咪，輕判2年徒刑。上訴後，高等法院認定一審判決不當，改判3年6月徒刑。

民事部份，蕭男表示很後悔，但他以為小咪說「不要」，其實只是「害羞」，還說小咪對性事頗為成熟，「所謂受到創傷應該不像一般的被害人」。

不過，高院不採信蕭男辯詞，認定他性侵犯行造成小咪身心重大痛苦，今判須賠100萬元定讞。

蕭男因犯下性侵案，目前已休學中，若刑事部份判有罪確定，將須入獄服刑。

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