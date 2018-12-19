台女告洋教授性器太大害流血 因這動作案情逆轉...

2018-12-19 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名年輕女子今年9月在教會認識一名來台教書的外籍教授，她控訴和教授準備一起去看房子時遭到教授性侵，還強調對方性器太大，讓她下體非常痛還流血。不過台北地檢署調查後發現，兩人在發生關係後，女子還幫教授按摩，並傳貼圖給對方，因此認為事證不足，不起訴外籍教授。

根據《蘋果日報》報導，女子指控，當天到教授租屋處準備一起去看房子，結果教授卻將女子拉到床上要性侵，因為教授力氣太大、無法抵抗，女子還指稱「他的生殖器非常大，所以害我下體非常痛還流血」，表示教授完事後就叫她趕快走，還把保險套和衛生紙等證物收走。

針對女子指控，外籍教授坦承當天兩人的確有發生性關係，但是兩人都你情我願，女方事後還幫她按摩四肢，並傳LINE給他，內容為「最美麗絢爛的勝戰、妳迷人的名字叫做、真誠相愛化敵為友、彼此互助成為家人」，外籍教授也出示LINE對話紀錄佐證。

北檢檢察官調查後發現，女子在事件發生後沒有在第一時間報警，而是在臉書留下文章，在好友詢問他需不需要幫助時才去驗傷報警。檢察官認為，若女子遭到性侵，為何當下沒離開，還幫教授按摩數分鐘，事後還跟對方聯絡有違常理，因此將外籍教授不起訴。

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