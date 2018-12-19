電腦修圖製作假建照 中年男誆騙多人詐財671萬

2018-12-19 00:28

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣代辦建照申請的陳姓男子，在家中偽造建照及使用執照，還承諾可協助代包工程，令不知情民眾上當，得手671萬元，被害人事後到宜蘭縣政府詢問才驚覺「被騙」，宜蘭地方法院審結，依偽造公文、私文書、詐欺取財等7罪，判陳應執行有期徒刑4年2個月，並沒收犯罪所得。

49歲的陳姓男子，專辦民宿、農舍等執照申辦，2015年1月，李男委託陳男協助申請菇類栽培室建照，陳男接案後，在家中利用電腦專長，複製「宜蘭縣政府」、「縣長林聰賢」等官印，在電腦修改文字後，製造假建照，並向李男收取16萬元報酬。

李男同年2月將土地出售給廖姓男子，由於廖男要將栽培室改建成花卉溫室，李男隨即介紹陳男給廖男認識，陳當場向廖保證「我可以協助變更建照，溫室工程也可以包」，用同樣手法，假造縣府建照，向廖男收取120萬元報酬。

但相隔1年後，廖男見農地只有基礎工程，溫室還不見蹤影，向縣府查證後才驚覺建照竟是假的，憤而提告。

不僅廖男、李男受騙，陳男還用同樣手法，佯稱能協助申辦建照、代包工程或接受農舍申請等委託，向張姓、簡姓、宋姓、陳姓等5名被害人收取15萬至240萬元不等酬勞，得手金額超過671萬元。

宜蘭地方法院審理時，念在陳男坦承犯行，且離婚、無固定工作還有孩子要扶養，依「偽造公文書」、「偽造私文書」、「詐欺取財」等7項罪嫌，判陳男應執行有期徒刑4年2個月，得易科罰金部分，則處7個月徒刑。至於671萬犯罪所得，扣除已賠償被害人部分，剩餘526萬5000元，宣告沒收。

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