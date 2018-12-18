「護鯊哥」認寄斷肢「幹大事」 法官：簡易判刑可緩刑

2018-12-18 22:12

［記者陳恩惠／台北報導］自稱「護鯊哥」的31歲男子施伯翰，去年7月間向台北市迪化街雜貨商家寄出近百隻染紅的假手，又錄製「毒殺」影片，事後被依恐嚇公眾罪起訴；士林地院今再度開庭審理，施辯稱，寄假手掌是「行為藝術」，目的在於呼籲環保意識，在法官教訓下，他終於認罪，表示年少無知，請求從輕量刑；法官諭知將簡易判刑，得易科罰金，並予以緩刑。

施伯翰庭訊時辯稱，以往循正常管道呼籲環保反遭漠視，由於不懂法律，才想出藝術的方式表達，許是言詞可能太激烈；他當庭以「白米炸彈客事件」為例，馬上遭法官打臉說，楊儒門遭判刑5年10個月，當時就入監服刑，和楊比起來，你的刑責（2年以下）輕多了。

施伯翰不死心，再度舉出香港救援組織所拍的影片，內容與自己所拍的影片大致雷同，法官再度打臉表示，香港的影片是公開播放，並非像你是寄給特定的商家進行恐嚇，手段太過激烈；經法官道德勸說下，施終於當庭承認自己有做過寄染紅斷肢包裹和拍毒殺影片等事，表示目前經濟狀況不佳，希望法官從輕量刑，並可接受義務勞役和法治教育課程。

自稱「護鯊哥」的男子施伯翰，去年7月和今年元月間，先後寄送沾染紅漆的「斷肢包裹」給台北市迪化街11家業者，並公開對吃魚翅者放話「毒殺」，由於拒不到案，遭士林地檢署發布通緝，施今年7月凌晨抵台時，遭航空警察局高雄分局逮捕，訊後依妨害秩序罪移送士檢歸案。

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