新裁罰上路仍抓不勝抓 防檢局：真空、加工肉品都不准入境

2018-12-17 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕為防非洲豬瘟入侵台灣，政府的相關單位無不繃緊神經，就怕一不小心台灣的養豬戶再次面臨浩劫；但就算近期已加強宣導，仍舊有旅客私自夾帶肉品闖關，但違規者往往聲稱不知道新規定，或是誤以為非生肉、非生鮮、真空包裝的豬肉產品就可以入境；對此防檢局為了破除迷思，今天（12月17日）再次宣導相關規定，盼民眾了解並勿心存僥倖。

綜合媒體報導，非洲豬瘟持續在中國延燒，為了防堵非洲豬瘟隨豬肉製品入侵台灣，相關部門皆積極執行邊境查核，動物傳染病防治條例相關罰則也已修法並經總統公告後生效；但據防檢局統計，裁罰新基準在14日開始上路至16日，違規卻愈查愈多，在全國的機場、港口合計查獲41件，遭裁罰的違規者包含我國、中國、印尼、馬來西亞、越南與泰國等國旅客，也有取得我國籍的越南或中國等新住民，他們從有非洲豬瘟、口蹄疫、禽流感等動物傳染病疫區帶回禽畜肉品。

雖防檢局積極在機場出入境地點積極宣導，也在機上放宣傳片呼籲勿帶肉品入境，但大多數遭裁罰的旅客仍稱「不清楚規定」，還有人以為只要不是生鮮、生肉，有經過加工、真空包裝的肉品就可以攜帶入境，導致違規者大多是攜帶臘肉、香腸居多；對此防檢局組長彭明興表示，可能是因為過去查到時，多是勸導並丟進棄置箱而沒有開罰，讓許多民眾以為可以攜帶入境。

彭明興表示，「只有罐頭可以帶入境，其他通通不准帶。」，而寵物食用的罐頭，則只禁止牛肉罐頭攜入，另外也包含軟性罐頭，像是泡麵裡的調理包；彭明興解釋，罐頭是經過高溫、高壓滅菌消毒過後的產品，可以常溫保存毋須冷藏，不會有疫病的問題，但「真空包裝」僅是把空氣抽出，還是需要冷凍冷藏，非洲豬瘟仍能存活，因此不准攜帶入境。

另外根據農委會表示，動物傳染病防治條例第45條之1修正案從本月14日生效，旅客違規攜帶動物產品入境罰鍰已提高為1萬元以上、100萬以下；而裁罰基準也決定從嚴開罰，第1次違法攜帶從5萬元調高到20萬元，第2次就開罰100萬元；新裁罰標準將在明天（18日）凌晨0時生效，民眾務必注意，以免遭開出高額罰單。

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