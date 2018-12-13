美籍烘焙師自家種大麻 專業如工廠

2018-12-13 16:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕保安警察第三總隊刑警大隊今天宣布查獲製毒工廠隱身在社區大樓案，美籍烘焙師考克司（譯音）在房間以水耕法種大麻，手法專業，起出大麻相關製品1751公克，訊後將他依毒品罪嫌送辦。

保三刑大今年10間接獲情資指稱，美籍63歲男子考克司在住家種植大麻，歷經2個月跟監，一度動用緝毒犬查察，蒐證明確，3日到高雄市民族一路社區大樓住查緝。

警方在考克司約2坪大房間內起出2成株、3幼株大麻，另有乾燥大麻花807.1公克、大麻膏462.7公克、大麻酒481.45公克（合計1751.25公克），以及植物照明燈、植物膠、烘乾器等種植大麻設備證物。

專案小組調查，考克司來台10年，已經取得永久居留證，他是比薩烘焙師，也兼任英文家教，他應訊時坦承種植大麻，聲稱自己吸食，沒有販賣。

他向警方供稱，在美國念大學時就學會種植大麻技術，來台後沒有購買大麻管道，5年前美國友人送他種子，開始以接枝分株及水耕法種大麻。

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