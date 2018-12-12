12/12 今彩539頭獎開出3注！ 大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-12 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月12日）開獎的第107000297期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，分別由台中市西區民龍里西屯路一段162、164、166號1樓的「歡喜彩券行」、台北市松山區長春路452號的「瑞育商行」及高雄市三民區鼎山街553號的「旺旺彩券行」開出。而第107000099期大福彩及第107000201期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000099期大福彩中獎號碼為「06、07、14、20、24、27、37，特別號：28」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共56注中獎，每注可得4000元；肆獎共1073注中獎，每注可得400元；普獎共7742注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000201期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、06、09、11、12、13、15、20、21、24」。頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共373注中獎，每注可得500元；肆獎共3779注中獎，每注可得100元。

第107000297期今彩539中獎號碼為「12、14、21、22、25」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共210注中獎，每注可得2萬元；參獎共7399注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3242注中獎，每注可得50元。

第107000297期39樂合彩中獎號碼為「12、14、21、22、25」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共342注中獎，每注可得1萬1250元；二合共11486注中獎，每注可得1125元。

第107000297期3星彩中獎號碼為「495」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000297期4星彩中獎號碼為「3215」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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