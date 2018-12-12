馬路不平引民怨 廉政署揪出6案公務員涉貪

2018-12-12 21:00

〔記者黃捷／台北報導〕民眾經常抱怨馬路不平，其中竟有官員涉貪！法務部廉政署近期清查全台3318件地下管線工程，查出6件公務員涉貪、19件廠商違法及追究11名公務員行政責任，共計替國庫節省、賺進3888萬餘元。

廉政署今年3月起發動各政風機構辦理「路平專案」廉政革新專案清查，指揮各政風機構就轄區內道路、管線挖掘工程進行調卷、實地清查，發現除有少數官員涉貪，還有許多廠商貪圖方便、違規的情形，及時阻止政府花費2846萬餘元的冤枉錢，另追罰違規多家廠商共1046萬餘元，合計3888萬餘元。

廉政署指出，違失情形最普遍的是施工品質不佳，許多國營事業管線機構開挖馬路後，外包廠商卻未依契約要求標準回填，主管機關勘驗也不落實，導致路面不平整，或是容易破損。

此外，違失情形第二多的是作業程序不符規定，如廠商擅自施工，或未依期限申報完工等，其次還有違反工安規定、結算數量金額浮報或錯誤、廠商採購及土方清運違反規定等問題。

廉政署還發現，部分縣市會向管線機構收取「路修費」，讓廠商施工完成後先採「假修復」臨時舖築，政府後續再安排完整修復，但常常一拖就是好幾個月，除讓民眾認為「假修復」道路是「亂舖一通」，也容易產生裂縫、坑洞，危及用路人的安全。

廉政署除發現問題，同時也提出28項策進建議。廉政署建議地方政府應取消「路修費」政策，參考「台南市道路挖掘管理自治條例」規定，要求管線機構工程完畢後，短期內應負責恢復原狀，否則開罰，採購案件則採行「評分及格最低標」，另應落實「三級品質管理制度」等等。

廉政署主任秘書曾昭愷表示，路不平的問題存在已久，民眾也習慣責罵地方政府，但政府在第二線監督，常常力有未逮，若第一線承包商、監造商落實自主管制及品質查核，才能有效率的解決路平問題，「踩在腳底下的幸福是人民最有感的」，廉政署未來將持續追蹤各項策進建議的執行情形，與路權管理機關共同營造優良的道路環境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/