歌迷忙搶票罵豬瘟簡訊「擾民」 網友轟：不知事情嚴重性

2018-12-12 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情嚴重，今天中午全台不少人都接到國家級警報通知簡訊，不過卻有人認為簡訊擾民，怒嗆農委會「吃飽太閒」？甚至有網友抱怨在搶演唱會的時候突然跳出簡訊干擾。對此，PTT網友們怒轟，「到底知不知道事情的嚴重性！」

行政院農委會防疫檢驗局在今天上午11點58分發出防範非洲豬瘟溫警訊，不少人以為是地震簡訊，嚇了一大跳，仔細一看才知道是「動植物疫災」簡訊，提醒民眾避免網購肉品寄送台灣，違者可罰100萬元。

不少網友收到簡訊後在臉書社團抱怨，認為簡訊擾民，還說「吃飽太閒，又不是國家級災難」、「這什麼啦，有那麼緊急嗎」？甚至有正在搶林俊傑演唱會門票的網友抱怨「在我搶林俊傑票突然冒出來」、「要搶JJ票跳出這個啥小啊」、「非洲豬瘟，是在警報X小啦」。

對此有鄉民在PTT發文，痛批「難道不知道非洲豬瘟一旦被帶進來，畜牧業經濟會大崩盤嗎？不少網友也在文章推文處留言，表示「你就知道，腦殘沒救」、「到底知不知道事情的嚴重性？」、「一群腦胞」、「擾民？豬瘟先損失2000億，然後其他肉類大漲價」、「真發生豬瘟，不只崩盤 ，一定一堆豬農自殺」。

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