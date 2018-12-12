廉政署清查殯葬業務 發現7件涉貪追回575萬

2018-12-12 20:33

〔記者黃捷／台北報導〕法務部廉政署近期從公益、民怨角度切入做廉政，透過觀察各行政領域產生的民怨，向上調查主管機關及承辦人員是否有行政疏失或貪瀆不法。廉政署第一波針對新北市等4縣市清查墓政管理，發現有7件疑似貪瀆不法，已移送司法調查，另還追究14人的行政責任，並替國家追回575餘萬規費損失。

廉政署指出，因國人對殯葬業務有所忌諱，鄉鎮公所通常由基層約僱1人長期承辦，因此偶有發生承辦人收賄放水的貪瀆案件，廉政署此次進行大規模清查，有些公墓管理員聽聞政風人員將現地勘查，竟立刻辭職避責，顯然問題已積藏許久，才會引發民怨。

廉政署清查發現，主要行政管理缺失包括公墓起掘、埋葬或修繕未經合法申請程序，如造墓人未依申請的設計圖造墓，占地面積、高度都超過主管機關核可的範違，公墓管理員卻未落實巡查盤點，或是納骨塔管理員讓不符合減免資格的喪家減免規費。

此外，也有殯葬業者巧立名目向喪家額外收費，如不用收費的檢警「司法相驗」，殯葬業者卻以驗屍、遺體解剖助手費等名義，向喪家收取5千、1萬元不等的現金，甚至有承辦公務員涉嫌藉職務之便向殯葬業者收紅包，牟取不法利益。

廉政署表示，為免民眾及公務員誤觸法網，將陸續清查其他縣市，並推動殯葬業務行政透明，讓民眾能一同監督政府的墓政管理，提升殯葬業務的清廉度。

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