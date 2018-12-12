常訓跑3000公尺休克 高雄50歲警送醫急救無效…

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市林園警分局50歲洪姓警員，今天下午3點50分在鳳山水庫參加3000公尺跑步常訓，到終點時突然身體不適倒地休克，隨即被送小港醫院急救，港醫說，洪姓員警下午4點16分送來醫院，緊急進行急救，30分鐘後仍無意識，停止CPR，急救無效。
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