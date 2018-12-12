國道警車又遭撞！疑特斯拉車主開「自動駕駛」惹禍

2018-12-12 12:26

［記者許倬勛／桃園報導］又有「紅班馬」遭撞！

昨天晚上10點許，國道第六警察大隊竹林分隊接獲通報，派遣2輛巡邏車前往國道3號處理交通事故，當時戴姓、朱姓員警手持爆閃燈及指揮棒，面對來車指揮交通改道，另2名溫姓、朱姓員警則在前方蒐證，不料一輛開啟「自動駕駛」功能的特斯拉未注意車前動態，竟未減速直接衝撞，還失控撞向員警，幸好戴、朱及時閃避，駕駛、員警皆無大礙，現場一片狼藉，交通錐也遭撞飛。

警方指出，事發後戴姓、朱姓警員仍奮不顧身持續指揮、警戒後方來車，並趁隙逐一再度擺好被撞飛的交通錐，並做好交通管制等措施，避免二次事故發生。

橫衝直撞的特斯拉禍及兩輛「紅班馬」，一台車尾被撞爛並追撞前車，特斯拉車頭也半毀、凹陷，事後檢測三方酒測值均為0，初步研判是駕駛特斯拉的29歲林姓男子疑因精神不濟，開起自動駕駛後便未注意車前狀況，才會釀起此次事故。

肇事的林男向警方表示，自己從早上6點開始上班，一路上班到晚上10點許，精神狀況不佳，上交流道後開啟「自動駕駛輔助」，之後便昏睡過去，直到發生事故才驚醒。

國道第六大隊副大隊長林天淦表示，我國國道車流組成複雜，且每輛車體大小、車速都有所不同，車況瞬息萬變下，駕駛切不可過度依賴自動駕駛或定速功能，駕駛人也應遵守交通規則，開車前要有充足休息，避免疲勞（患病）駕駛，必要時可於服務區內或下交流道休息。

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