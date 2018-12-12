停電點蠟燭 北市興隆路凌晨火警 8旬老婦送醫不治

2018-12-12 07:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區興隆路三段一棟民宅，凌晨2時許發生火警，警消獲報到場，發現一名女外勞爬到窗外牆邊待援，除架梯將女外勞救出，同時破門尋找受困的一對張姓老夫妻，令人惋惜的是，85歲張姓老婦被發現時已無呼吸心跳，91歲張姓老翁則受到嗆傷，暫無生命危險，火勢在30分鐘內撲滅，警消還在釐清火警原因。

女外勞初步跟警方說，當時她跟奶奶在房間睡覺，由於台電半夜進行施工停電，爺爺跑到客廳點蠟燭，不知何故，客廳開始冒煙，她發現火煙竄出，趕緊爬到窗外站在牆邊待援。

警消獲報趕抵現場，發現公寓4樓已冒出火舌及大量濃煙，女外勞站在公寓外牆等待救援，由於交通號誌電纜線阻礙雲梯車升梯，消防員立即架設雙節梯，順利救下女外勞。

警消在梯間先救出遭嗆傷的老翁，進入房間發現老婦時，當時已無呼吸心跳，送醫仍不治，警消初查，起火位置在客廳處，燃燒面積約40平方公尺，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。

火警當時消防員立即疏散同棟10名住戶，據鄰居表示，台電要更換變電箱，事先有張貼公告，凌晨零時至早上6點局部停電，當時大家聞到濃煙，紛紛摸黑逃出。

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