知名同志紀錄片導演陳俊志逝世 享年51歲

〔即時新聞／綜合報導〕曾拍攝《美麗少年》、《不只是喜宴》的知名同志導演陳俊志今日傳出不幸逝世的消息，享年51歲。
今日知名紀錄片導演陳俊志的表弟在陳俊志的臉書上發文表示，「俊志在今天被發現於自家中離世，原因為心因性休克 （高血壓心臟病併衰竭）」，並表示此消息經過陳俊志導演的家屬同意後發布。
導演陳俊志生前拍攝許多探討性別議題的紀錄片，《不只是喜宴》、《美麗少年》、《無偶之家，往事之城》等等，更頻繁為同志族群發聲。
陳俊志的表弟臉書發文全文：
[ 本文已經過家人們討論後同意發布 ]
各位關心俊志的親朋好友們：
俊志在今天被發現於自家中離世，
原因為心因性休克 （高血壓心臟病併衰竭）。
由於事發突然，
家人們仍在處理後續事宜。
若將舉辦告別式，
會在確定時間地點後再於版上公布，
非常謝謝大家的關心。
以下是個人想說說的。
俊志表哥數十年來在性別議題上的赴湯蹈火、努力奮鬥，
他的影片、書、舞台劇、演講以及訪談，
多希望能繼續成為，
每一個在同條路上感到孤獨的人，
只要回憶起來時，
即便只有片刻卻也溫暖的安身之所。
也希望大家都能好好注意身體健康，
好好關愛身邊各種生命的樣貌。
晚安，永遠的美麗少年。
— 和陳俊志。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv