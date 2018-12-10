知名同志紀錄片導演陳俊志逝世 享年51歲

2018-12-10 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕曾拍攝《美麗少年》、《不只是喜宴》的知名同志導演陳俊志今日傳出不幸逝世的消息，享年51歲。

今日知名紀錄片導演陳俊志的表弟在陳俊志的臉書上發文表示，「俊志在今天被發現於自家中離世，原因為心因性休克 （高血壓心臟病併衰竭）」，並表示此消息經過陳俊志導演的家屬同意後發布。

導演陳俊志生前拍攝許多探討性別議題的紀錄片，《不只是喜宴》、《美麗少年》、《無偶之家，往事之城》等等，更頻繁為同志族群發聲。

陳俊志的表弟臉書發文全文：

[ 本文已經過家人們討論後同意發布 ]

各位關心俊志的親朋好友們：

俊志在今天被發現於自家中離世，

原因為心因性休克 （高血壓心臟病併衰竭）。

由於事發突然，

家人們仍在處理後續事宜。

若將舉辦告別式，

會在確定時間地點後再於版上公布，

非常謝謝大家的關心。

以下是個人想說說的。

俊志表哥數十年來在性別議題上的赴湯蹈火、努力奮鬥，

他的影片、書、舞台劇、演講以及訪談，

多希望能繼續成為，

每一個在同條路上感到孤獨的人，

只要回憶起來時，

即便只有片刻卻也溫暖的安身之所。

也希望大家都能好好注意身體健康，

好好關愛身邊各種生命的樣貌。

晚安，永遠的美麗少年。

— 和陳俊志。

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