毆打北市勞動局長被押 李明彥今提訊竟偷問鈕承澤性侵案...

涉嫌攻擊北市勞動局長賴香伶的男子李明彥。（資料照）

2018-12-10 12:57

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市政府勞動局長賴香伶今年10月底在市府辦公室內，遭工運人士李明彥持鋼筋敲頭攻擊，上週賴香伶才首度以告訴人身分赴北檢說明，今早檢方另提訊在押的李明彥到庭，但他仍拒不認罪，辯稱：「正義的暴力是革命」；他在偵查庭走道上，看見大批媒體守候，還偷問法警說：「這是鈕承澤的案子喔？」

李明彥到案後被羈押至今，賴香伶則在11月2日上午出院，檢方上週首度以告訴人身分傳喚賴香伶，她庭訊前表示：「傷口還有一點刺刺的」。

賴香伶出院時曾表示，感謝大家的關心，對這個意外也很驚嚇，但想一想覺得可能在對話上不是很清楚，會在這部分和社會溝通，也希望讓社會大眾知道，勞動局的同仁已經盡了很大的努力，若李明彥還是不滿意，可能就要對制度和結構調整，用這種暴力手段很不好。

今年11月1日下午3點，李明彥在捷運新埔站被逮，訊後被依重傷害未遂、妨害公務等罪羈押；據悉，李偵訊時自稱「革命家」，為了讓大眾能看到勞工被高官、廠商壓榨的議題，才自錄攻擊影片替其行動做見證。

李明彥今被提訊時，始終否認毆打賴香伶，仍堅稱是鋼筋打的，不是他所為，並聲稱自己是一名「革命家」，要為工運人士發聲，他已向賴香伶陳情多年，也曾在賴香伶臉書上留言，但執行成效卻不如他的期待，那些高官、廠商仍然沒事，照樣能標案子、吃勞工的錢。

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