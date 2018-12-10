涉性侵女助理 鈕承澤被依強制性交罪150萬元交保

導演鈕承澤涉嫌性侵10日到台北地檢署出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2018-12-10 12:30

〔記者錢利忠／台北報導〕知名導演「豆導」鈕承澤被女助理指控性侵，上週五已被列為境管通知名單，今早9點半，他首次在律師胡原龍的陪同下赴台北地檢署出庭；鈕承澤庭訊時，不同於上週五警詢時激動，情緒已平穩，對於檢察官的提問，他也有問必答；據悉，鈕承澤為備戰今天長時間的偵訊，上午出門前還自己煮1碗白粥當早餐。今天中午12點半，鈕承澤訊後被依強制性交罪，諭令150萬元交保，且限制出境、出海及住居。

今天中午12點半，鈕承澤庭訊結束，考量告訴人已出示驗傷單及鈕承澤傳的道歉簡訊等事證，認為仍有事證及其他證人的說詞待釐清，諭令鈕承澤150萬元交保，鈕承澤弟弟已準備好保釋金替鈕承澤辦理交保。

據悉，鈕承澤今早出門前，自行煮了1碗白粥果腹，粥裡的配料不多，看似清心寡慾，但其實他的家中擺滿了各式洋酒，而此次他也是在喝酒之後，才會惹上性侵風波。

鈕承澤上週五頂著光頭，前往北市警大安分局做筆錄，檢察官原傳喚他於警詢後的當天下午4點，赴台北地檢署複訊，打算對他及被害人進行隔離訊問，但他疑似因訴訟攻防考慮，以身體不適、情緒激動等為由請假未到。

今早9點半，鈕承澤首度以性侵案被告身分赴北檢出庭，他出門前向媒體表示：「答案永遠只有一個」；據了解，鈕承澤警詢時認為，女方在酒攤結束後，仍留下來未離開，應是與其互有好感，他想與女方親熱時，他沒看出女方有明確表達不同意，後來女方要求停止，他就未再繼續，不認為自己涉有性侵的主觀犯意。

女方報案提告後，上週五下午首度以告訴人身分到北檢出庭說明，加上中間休息時間，庭訊7小時才結束；她指控，上月23日，鈕承澤邀她和長官的妻子等人，到北市忠孝東路四段的工作室吃晚餐、喝酒聊天，現場有多名鈕承澤的友人，眾人飲酒後逐一離去，隔日凌晨僅剩下她與鈕承澤2人坐在沙發上，不久即被鈕承澤指侵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/