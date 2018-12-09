針對普悠瑪未成年罹難者無法理賠 金管會將居中協調

2018-12-09 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕1021普悠瑪事故的罹難者中，有5名15歲以下的未成年死者受《保險法》第107條限制，無法獲得旅平險200萬元的理賠，僅能獲得退回的數百元保費；金管會在12月5日表示，將介入居中協調，並研議修法補漏洞。

綜合媒體報導，由於過去知名的律師陳長文曾在2009年撰文指出，在2007年11月，發生一起父親意圖假造11歲女兒「意外死亡」，以詐領200萬保險金的人倫慘案；所幸最後女童逃過一劫，不過這個案例讓時任金管會主委陳冲認同《保險法》第107條將衍生「道德風險」，可能誘使父母幫子女投保高額保險金，並蓄意製造事故，因此推動修法。

對此，國民黨籍立委賴士葆在12月5日向金管會主委顧立雄指出，這5位罹難兒童明顯沒有道德風險，是否可以每個人都賠200萬元；國民黨籍立委費鴻泰也表示，重大意外災害與重大傳染病所導致的死亡並非人為因素，不存在道德問題，呼籲金管會可以居中協調；民進黨籍立委劉櫂豪也呼籲，希望金管會能以專案處理，他也將擬定《保險法第107條修正案》，以確保未來民眾之權益。

而顧立雄表示，壽險公司已對5位兒童表示關心，並分別給3至20萬元左右的慰問金；之後金管會將考慮是否動用壽險公會的力量，與交通部共同盡快努力協調，目前除了旅平險被限制外，學生保險也可以理賠死亡給付100萬元；針對修法，顧立雄表示，金管會可以研議修法，來明確定義何謂「道德風險」；但他強調，即便修了《保險法》後，恐怕也無法對此案溯及既往，進行理賠。

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