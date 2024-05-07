受刑人半夜偷摳獄友菊花 4秒鐘代價要關10個月

法務部矯正署台北監獄外觀。（資料照）

2024/05/07 11:24

〔記者張文川／台北報導〕在台北監獄服刑的趙姓男受刑人，前年6月4日於深夜11點多的睡覺時間，趁同舍房一名獄友熟睡之際，以右手大姆指隔著短褲摳獄友的肛門，獄友醒來後半信半疑，請獄方調監視器證實遭摳菊花，憤而提告，趙男矢口否認，辯稱自己喜歡的是女生，可能是睡夢中的動作；一審桃園地院根據監視器畫面認定趙是故意觸摸，依乘機猥褻罪將趙男判刑1年6月，二審高等法院認為趙男襲臀時間僅約4秒，侵害程度不高，改判10月徒刑；最高法院駁回趙男上訴，全案定讞。

被害受刑人證稱，趙男當時用手指頭摸他的肛門，但沒有插入，那時他正在睡覺，沒有意識到被猥褻，只是隱約覺得有人在摸他肛門但沒插入，他以為是在作夢，但越想越奇怪，醒來後仍感疑慮，遂稟報當班主管協助調監視器畫面，確認趙真的在摳他屁股。

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一審合議庭勘驗監視器畫面，3名受刑人躺在地板睡覺，趙男起身走至馬桶旁，拿起一個碗後坐下，左手拿著碗做出喝水的動作，同時右手姆指隔著被害人的外褲，伸入被害人兩條大腿中央靠近屁股的位置，時間約4秒鐘，被害人則是繼續背對著趙男側躺而眠，沒有移動。之後趙男伸回手指，左手繼續持碗喝水，隨後才放下碗，起身走回原本位置躺下。

趙男否認犯行，辯稱他當時依規定在舍房內睡覺，他在性方面「絕對是OK的，並非喜歡男生，而是喜歡女生」，絕對不會有問題，也不會去摳人家屁股，他不否認影片中的畫面，但強調沒碰到對方，他還稱曾經遭對方羞辱、壓迫和折磨，因此連作夢也想羞辱、報復對方，自稱可能是「作夢的動作」，與性無關，絕無性騷擾之意。

歷審法官都認定趙男犯行明確，犯後拒認罪、不道歉、不願賠償，態度不佳，一審量處1年6月徒刑，二審高院認為趙男犯行僅約4秒鐘，造成的侵害程度不高，即使犯後態度確實不佳，但一審量刑仍顯過重，改判10月徒刑。最高法院認同高院的量刑理由，駁回趙上訴定讞。

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