鈕承澤遭控性侵 北檢已密訊被害女子長達7小時

2018-12-07 23:43

［記者黃捷／台北報導］「豆導」鈕承澤遭控在拍攝電影「跑馬」期間，涉嫌性侵女工作人員，他上午在北市大安警分局接受筆錄後，檢察官除傳喚他下午4點到台北地檢署應訊，同時也傳喚被害人到案，原本打算安排對兩人隔離訊問，必要時隔空對質，但因鈕承澤請假，最後只能作罷。

據了解，檢察官一早得知鈕承澤抵達大安警分局，除了透過警方轉達，要求鈕承澤下午4點到北檢應訊，為了先確立案情架構，也趕緊傳喚被害人到案，從下午2點就開始訊問。

檢察官使用第二偵查庭訊問被害人，鈕承澤4點的庭則安排在第三偵查庭，目的就是為了隔離訊問，若有必要，還可安排隔空對質，未料最後只有律師胡原龍現身，以鈕承澤上午與媒體記者發生衝突，頭部被攝影機擊中，身體不適且情緒不穩，有躁鬱傾向為由請假。

因檢察官初步訊問被害人後，根據被害人提供的事證，認為鈕承澤確有犯罪嫌疑，審酌種種情況，認定他仍有必要到案，當庭命令下周一上午9點半出庭，並在律師離開後，繼續對被害人及證人訊問，直到晚間9時許才結束。

對於鈕承澤向警方辯解，以為雙方有在「交往」，被害人嚴詞否認外，也向檢察官表達憤怒，提告立場非常堅決。

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