警逮詐欺女車手 同車閨密辯不知情

松山警方調閱監視器，發現徐女（左）駕著她後方的白色轎車，搭載羅女北上詐騙。（記者陳恩惠翻攝）

2018-12-07 18:33

［記者陳恩惠／台北報導］台北市松山警分局偵辦一起以假檢警監管的名義，向民眾騙取金融存摺簿與提款卡後，盜領近40萬元的詐騙案，上月逮獲23歲羅姓女車手送辦，但警方發現，羅女由台中北上，有人駕白色轎車接應，調閱監視影帶清查，發現29歲有前科的徐姓女子不僅是羅女的閨密，犯案當時2人還一同北上，昨天凌晨持拘票南下，將徐女由台中租屋處逮回，由於徐女否認犯案，移送台北地檢署複訊後，檢方向法官聲請羈押獲准。

三民所長馮忠堂說，這起詐騙案件發生在今年9月底，被害人遭23歲羅姓女子以監管帳號為由，取走存摺本與提款卡，並在台中市豐原地區盜領，追查後在上月12日將羅女逮獲，但在清查羅女行蹤發現，她由台中北上，有轎車接送，根據車號，向車行查詢，發現羅女犯案當天和29歲徐姓女子一塊到車行租車，由羅女擔保，徐女借出，顯然為共犯。

警方專案小組閱沿途監視影像，鎖定徐女也有重嫌，經向檢方聲請拘票，昨天（6日）凌晨4時許，南下台中將徐女拘提到案，徐嫌到案辯稱，因與羅嫌是同鄉好朋友，彼此認識8年之久，但不知情羅女從事詐欺車手，但由監視器等相關證據顯示，全是脫罪之詞。

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