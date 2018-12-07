沒錢買瑪莎拉蒂跑車 就到超市偷模型

2018-12-07 13:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕無能力買瑪莎拉蒂跑車，就到超市偷瑪莎拉蒂跑車模型？商家報警，警方調監視器查獲竊賊。

彰化縣1名40歲蘇姓男子，於日前進入台中市龍井區中華路1家超市要買飲料，卻看見自己非常喜愛的瑪莎拉蒂跑車模型放在櫃台，發現店員正在幫其他顧客結帳，認為有機可乘，閒晃一圈後偷偷的拿走。

店家發現物品短少報警處理，烏日警方受理後積極調閱監視器，發現蘇嫌涉嫌重大，經通知前來說明，雖坦承偷竊不諱，但還辯稱以為該模型車是贈品，警方將蘇嫌依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

警方調查發現，40歲的蘇嫌目前無業尚在待業中，卻嚮往擁有1部瑪莎拉蒂的跑車，在沒有穩定的經濟收入下，便收集各式各樣該類跑車模型車。

蘇姓嫌犯當日進入超商內就看到櫃台展示架上有瑪莎拉蒂模型車，眼睛為之一亮，趁店員忙碌之際，先將模型車拿到櫃台下方讓飲料遮住視線，在店內閒晃一圈之後，悄悄的摸走該模型車揚長而去，但沒多久便被警方循線查獲，只好俯首認罪。

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