老公回家要報備！悍妻偷吃3小王 還有一本「寶貝專用券」

2018-12-06 17:30

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子婚後每次回租屋處都要先通報妻子，才可進家門，前年11月還遭趕出家門，直到去年1月，他因妻生病住院回家整理才驚覺妻子竟有3名小王，其中一男還贈送一本「寶貝專用券」，讓曾妻可隨時要他來「按摩、公主抱」，曾男氣憤訴離，新北地院判准，曾妻還須賠償10萬元！

據了解，33歲的曾男於2016年間，與大他3歲、有過一段婚姻的熊姓女子結婚，同住在熊女的租屋處；曾男事後指控，妻子婚後常以心情不佳為由，要他回家前須先通報，下班前一定要打電話問幾點才可回家，常得等超過2小時，若不從，便遭反鎖家門或激動怒罵等。

曾男指，同年10月，妻子兼差酒吧工作，常清晨才爛醉回家，若出言關心，便遭責罵賺得錢少、無權過問；隔月，妻子還以身心狀況不佳為由，拒絕他回家，甚至趕他出門、1個半月不要聯絡。

去年1月，他因妻子生病住院返家整理，驚見有陌生楊姓男子的私人物品，發現2人互稱老公、老婆，並討論何時結婚、搬家等；不僅如此，楊除了把2人接吻照當臉書封面，還贈送熊女一本可無限期使用的「寶貝專用券」，吵架時用，楊會馬上閉嘴乖乖聽話，若需按摩、公主抱等得用2張券。

曾男氣憤找妻理論時，熊女否認偷情，辯稱楊男出車禍沒錢付不起房租，出於道義幫忙，接吻照只是「喝酒肢體接觸，真的沒有什麼啊！」

不過，曾男還發現另一名劉姓男子長期幫妻子付房租，3人一起對質，劉男坦言在熊女前段婚姻時已與熊女交往，且一直維持性關係；不僅如此，劉男因不滿自己付錢，熊女卻瞞著他讓曾男及一名叫「冠廷」的男子入住，揚言提告，熊女聞訊還替「冠廷」叫屈，稱：「跟冠廷有什麼關係？」

曾男依此訴離並求償50萬，熊女沒出庭抗辯或提書狀抗辯，法官審理後認定熊女與數名男子有超出友誼的男女關係，違反婚姻忠誠義務，判准離婚。

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