大甲區義和二街口增設機車待轉區 減少機車族北上左轉車禍

公路總局為改善大甲區經國路、中山路與義和二街口北上交通，將在義和二街口增設機車待轉區。（記者歐素美後製）

2018-12-06 23:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區外環道經國路、中山路和義和二街多叉路口，交通複雜，北上經國路的機車易與直行中山路的車輛擦撞，日前還發生一起死亡車禍，吳敏濟議員為改善交通，6日邀集公路總局等會勘，決議在義和二街路口增設兩段式左轉「待轉區」，以免北上經國路的機車與直行中山路的車輛爭道發生危險，預定1個月內即可改善完成，提醒機車族注意。

大甲區經國路、中山路和義和二街口，因路口多、交通複雜，轉彎車與直行車容易發生碰撞，上月23日並發生一起機車騎士疑似沿經國路左彎北上，遭直行中山路的砂石車撞擊輾壓，當場死亡，居民盼能改善，以減少車禍發生。

吳敏濟議員因此於6日邀集公路總局第二區養護工程處台中工務段、大甲區公所、大甲警分局交通組等會勘，希望能降低肇事率，保障用路人安全。

公路總局台中工務段人員表示，該事故路口有三條主要道路與一條巷道匯入，目前採四時相號誌燈，等候週期較長，若增加時相，將「牽一髮動全身」，附近3個街廓的號誌燈也會受到連動，不宜再增加，最簡易的作法就是在義和二街斑馬線前增設北上經國路的機車兩階段左轉「待轉區」。

最後決議，公路總局將在路口南方北上方向設置大型警示牌，提醒機車族兩階段左轉，並在義和二街斑馬線前劃設「待轉區」，預計1個月即可完成，大甲警分局初期將派員站崗，引導機車騎士習慣這項新的改變。

吳敏濟表示，機車兩階段左轉雖會增加機車族的不便，但基於安全理由，呼籲民眾仍應遵守交通規則。

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