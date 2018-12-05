影片曝光！女子持鐮刀砍殺員警前 竟上街找學童下手

2018-12-05 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，1名女子被監視器拍到傷害放學回家途中的學童，使勁將學童身穿的帽T拉到斷掉，驚悚影片曝光後引發網友憤怒，該名女子事後還拿鐮刀砍殺前來協助她就醫的員警。

民眾將影片上傳至臉書社團「爆怨公社」，當中能見1名女子走在馬路上，另名頭戴安全帽的民眾被她嚇得拔腿狂奔，此時對向人行道恰有2名剛放學的學童，女子上前扯住1名學童的帽T，將帽子部分拉到幾乎斷掉，眼看四周的人都被嚇跑後，折返原途再次經過鏡頭前方。

事情發生在昨（4）日午後，彰化縣和美警分局警員鎖皓恒接獲通報，有名罹患精神思覺失調的蔡姓女子需要就醫，與救護人員到達現場時，發現女子竟拿出鐮刀叫囂，員警手持警用長盾牌及噴灑辣椒噴霧劑要蔡女將鐮刀棄置，不料鎖員竟遭割傷脖子、手臂，2處肌肉遭削掉，所幸沒有生命危險。

許多網友看完影片後，均感到相當憤怒，相繼留言指出「這在美國管你有什麼病，警察早開槍了」、「這種人有永久隔離的必要！太誇張了！」、「現在路上好多這種的」、「不是有病就是可教化」。

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