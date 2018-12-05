預演當爸爸？明年結婚救護志工救援產婦 秒變「接生婆」

25歲陳萬霖救護志工資歷10年，是中級救護技術員EMT-2。（記者蔡政珉翻攝）

2018-12-05 17:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮30多歲李姓產婦在5日下午1點多感覺快要生了，打電話請求救護車協助。當地民間組織卓蘭救護協會人員陳萬霖、徐淵洲立刻開救護車趕往產婦家，不過，抵達時小女嬰的頭已經冒出來，兩名救難協會成員秒變接生員，並送往台中部立豐原醫院，母女均安。

「坦白說是第一次碰到接生的狀況！」出勤救護的卓蘭救護協會陳萬霖說，幸好投入救護志工行列已有一陣子，當時只想幫助產婦順利生下女嬰，他與隊員徐淵洲協力將女嬰慢慢拉出母親身體後，見證了新生命的誕生與平安，大家都覺得很開心。陳萬霖也說平常跑很多救護都是受傷或是OHCA，能幫忙「接生」，真的很欣喜。

今年25歲的陳萬霖說，國中就開始投入民間救護志工，21歲加入卓蘭救護協會，今年剛好是第10年擔任救護志工，會在開車出勤時碰到緊急接生案例也很巧。

女嬰呱呱落地後，臍帶纏繞頸部，陳萬霖和徐淵洲細心解開，幫忙清洗女嬰，保持女嬰呼吸道暢通、確認母女生命徵象都穩定後，為女嬰包上厚毛巾保暖，趕緊將母女送往醫院，由醫護人員照顧。

陳萬霖正巧明年正要結婚，未來也將體驗為人父的喜悅，有人聽聞後笑稱，「這可能是預演吧！」

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