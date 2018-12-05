獨家》奇聞！報復「約會強暴」 她不惜約砲入鏡蒐證

2018-12-05 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹傳出極罕見的性侵案，女子小娟（化名）在交友網站認識張姓男子，雙方初次見面就遭「約會強暴」，小娟為了蒐證，佈下陷阱安裝「動物攝影機」，3週後將張男主動約砲到住處二度床戰，然後撿拾沾精衛生紙連同監視錄影畫面，向檢警控訴張男性侵，然而小娟處心積慮二度獻身、不惜入鏡的作法，卻讓檢方認定是合意性交，全案不起訴。

小娟指控，與張男在SKOUT交友網站相識，7月22日晚間以電話相約見面，張男前往她住處，她才剛開門，就遭撲倒強行性侵得逞。

張男到案後大聲喊冤，辯稱二人在7月1日首度見面就嘿咻，事隔3週又同意再戰，是小娟開門讓他進入，床戰過程中他赫然發現小娟側錄性愛過程，立即要求小娟拿出SIM卡，但小娟說有雲端備份，就是不給他，後來他就被控性侵了。

檢方調查，小娟提告驗傷時，在腹部驗出張男的精液DNA，可見雙方曾性交，張男並於事後射精在小娟腹部，根據小娟所提現場監視錄影，她先開門讓張男進入房間，張男從後方抱住她，兩人坐在床上親熱，張男在床上脫下小娟內褲，並舔她胸部，兩人從床上站起來後，張男從後面插入，兩人再上床，以正常體位續戰，張男射精在小娟腹部後，從床頭拿衛生紙擦拭兩人身上精液，再起身進入浴室。

檢方從勘驗內容發現，小娟於性愛過程中雖有揮動雙手及輕微推擠動作，臉上表情也有點不悅，但無積極反抗。

另外，張男聲稱小娟所提錄影光碟還有後半段，經檢方再勘驗，發現最後小娟趁張男進入浴室洗澡時，先是拿起床頭的手機監看剛才錄影的效果，接著又從垃圾桶拾起擦過的衛生紙，用塑膠袋包起來，從勘驗內容可知，小娟當時並無任何扺抗或求救行為，足認雙方確實是同意性交。

檢方偵訊小娟時，問她裝動物攝影機的目的，是否為了要拍張男？小娟聲稱「其實也有」、「因為他7月1日就強暴過我1次，我不想讓他逍遙法外，想將他繩之以法，為了想要留下證據，所以才約他」，小娟聲稱「第1次張男強暴了她，第2次她則是犧牲她自己」，可見小娟事前為了蒐證而裝設監視器，目的就是要拍攝兩人性交畫面，二人第二次的性交並未違反小娟意願，並非強制性交。此外小娟並無其他積極證據，足以證明張男7月1日的強制性交犯行，在罪證不足情況下，全案不起訴。

動物攝影機又稱寵物攝影機，也有防盜功能，具有數倍變焦與廣角功能，光線昏暗時還可自動切換夜間模式，即使天黑也能清楚錄到家中寵物的一舉一動，更可透過手機隨時監看。

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