中國進口貨櫃查獲市價12億K毒 足供360萬人次施用

法務部長呂文忠特別強調，此次能偵破毒品，結合關務、軍、警、憲與海巡等跨單位合作，在攔下毒品後，首次透過兩岸共同打擊犯罪，逮捕幕後主嫌，相當不容易。（記者林嘉東攝）

2018-12-04 15:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕法務調查局與財政部關務署基隆關今天宣布偵破在三批中國進口的液壓缸、陶瓷熱處理爐與石板等貨櫃內，查獲市價12億、共重1.2公噸的K他命，足供360萬人次施用。

法務部長呂文忠特別強調，此次能偵破毒品，結合關務、軍、警、憲與海巡等跨單位合作，在攔下毒品後，11月份還特別到中國與中國公安等緝毒單位溝通、合作，首次透過兩岸共同打擊犯罪機制，合力逮捕幕後主嫌，相當不容易。

關務署基隆關是在今年5月起接連3個月，分別在從中國進口來的陶瓷熱處理爐、液壓缸與石板等貨櫃內，分別查獲200、300與700公斤K他命與50公斤K他命的先驅原料氯鉀麻黃鹼。

調查局航業調查處基隆站獲報後，展開追查，陸續查獲3批貨的接貨人，後追查幕後貨主。

調查官查獲領取700公斤K毒的高姓男子後，發現周姓貨主早在進口前已先離境，透過中國公安等緝毒單位追捕。經過雙方多方聯繫，達成緝捕毒梟共識，中國公安等緝毒單位很快在中國境內逮到周姓等5名共犯。

士林地檢署襄閱主任檢察官邱智宏指出，此次關務署等相關單位緝獲毒品後，與中國公安充分合作，發揮兩岸共同打擊毒品，落實緝毒於內陸；拒毒於關外的成果，相當不容易。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/