中國越界漁船遭查獲 清艙發現可疑豬肉4.8公斤

海巡署新竹海巡隊在新竹外海查獲越界捕魚的中國漁船，並查獲可疑豬肉，已由農委會防疫人員處理，確保禁止中國可疑豬肉進入台灣境內，並將越界漁船共12人依法送辦。（記者洪美秀翻攝）

2018-12-03 19:57

［記者洪美秀／新竹報導］海巡署艦隊分署第12海巡隊執行「護永專案」，2日晚間11點在新竹外海25海浬處查獲中國越界捕漁的漁船及可疑豬肉，由於正值中國非洲豬瘟疫情，新竹海巡隊立即通知農委會，將中國漁船「閩獅漁號」進行越界拖網作業，並將船上12人依法究辦。

新竹海巡隊表示，現在正是中國爆發非洲豬瘟疫情時期，海巡隊在執行中國越界漁船的清艙勤務時，發現該船冷凍庫內有豬肉4.8公斤，立即通知農委會動植物防疫檢疫局基隆分局台北檢疫站協助，防疫人員也上船進行人船防疫消毒，並將豬肉封存在冷凍庫，防止疫情流入。

新竹海巡隊表示，近年來，中國漁船時有越界作業，嚴重威脅我國漁業資源及漁民生計情事，海巡署執行「護永專案」，以行動守護海洋，確保漁民海上作業權益，同時也遏阻相關走私情事，更是國家防疫重要的把關者，呼籲中國漁船勿以身試法，海巡隊會持續加強執行護永專案等勤務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/