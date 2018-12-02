牙醫「行竊紓壓」…哀稱老闆逼推銷假牙 違背醫德壓力大

2018-12-02 00:15

〔記者王捷／台南報導〕南部一名牙醫熬了10多年終於畢業出道，但到診所任職後，老闆要他向病患推銷假牙，不要細心補牙，讓他覺得違背醫德，甚至還疑似罹患精神疾病，他擔心去看精神科會丟了醫師執照，只好行竊紓壓，他偷了4000元的棒球卡，被警方循線查獲，向警方哽咽聲稱壓力實在很大，賺得了錢卻賺不到快樂。

這名28歲牙醫家境很好，家人都是高知識份子，對他期待很深，在求學時就很壓抑，他出道後以為壓力會變小，沒想到在診所任職快2年，每天工作超過10個小時、月休4天，為了把病患牙齒處理好，他延後下班也沒有加班費，日復一日讓他受不了。

更讓牙醫不滿的是，他即使努力工作，老闆還要他向患者告知真牙不能補，要換假牙或植牙，這讓他覺得違背醫德，每次假牙業績都沒有達標，幾個月來，牙醫發現他精神出了異狀，會想偷東西得到快感，但他擔心去看了精神科被鑑定有精神疾病，就會丟了醫師工作，遲遲不敢就醫。

牙醫後來靠行竊紓解壓力，偷了一盒60張的棒球卡後被警方循線逮捕，牙醫閃過了幾支監視器，找不到牙醫犯案後路徑，調閱監視器畫面的許姓警員發現牙醫的機車煞車燈比較特殊，多方嘗試後終於查出牙醫的身分。

上個月底，牙醫落網後交出剩下自認有價值的11張球卡，他向警方供稱，一盒4000元的球卡他有能力負擔，但他因為壓力大，行竊有快感，雖然賺得多但賺不到快樂，警方訊後將他依竊盜罪嫌函送。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/